Армія Асада зайняла Східну Гуту, в місто Дума ввели військову поліцію РФ

Урядові війська Сирії встановили контроль над містом Дума, що раніше перебувало під контролем повстанців з угрупування "Джейш аль-Іслам". Про це повідомив начальник російського "Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії" генерал-майор Юрій Євтушенко, передає "Укрінформ" із посиланням на російські ЗМІ.

"Сьогодні відбулася знакова подія в історії Сирійської Арабської Республіки. Піднятий державний прапор над будівлею міста Думи ознаменував контроль над цим населеним пунктом, а отже - над Східною Гутою в цілому", - підкреслив генерал-майор.

Він додав, що зараз в місті приступлять до роботи підрозділи військової поліції РФ, які "будуть стежити за дотриманням правопорядку під час переходу Думи під контроль законного уряду Сирії".

Нагадаємо, згідно з показаннями Сирійської групи допомоги, 7 квітня у хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.