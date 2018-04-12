"Чорні археологи" зазіхнули на Нечаєву могилу

На півдні Дніпропетровщини, в Нікопольському районі, «чорні археологи» спробували пограбувати найбільший скіфський курган в Україні - Нечаєву могилу. Шахту на вершині кургану помітили небайдужі громадяни і підняли тривогу в соціальних мережах. Нікопольський краєзнавець Олег Фельдман звертає увагу, що Нечаєва могила - «перебуває під охороною держави і є пам'яткою археології НАЦІОНАЛЬНОГО значення». «Перший сигнал у поліцію і органи влади надійшов від «пошукачів», які легально займалися розкопками недалеко від Нечаєвої могили. Річ у тім, що під час Другої світової там були сильні бої. Піднявшись на курган, вони побачили досить глибоку шахту. Її глибина сягала 15 метрів. Судячи з усього, копали дилетанти. Вони не дійшли навіть до «підошви» кургану, а саме поховання, напевно, міститься ще глибше під землею. Зазвичай скіфи ховали своїх одноплемінників на глибині 4 метрів від поверхні землі, а якщо це була знатна людина або цар, то глибина поховання могла доходити до 15 метрів. Ззавичай це була дуже складна за своєю архітектурою споруда, з підземними камерами і декількома шарами засипки. Тому добратися до поховання, на щастя, не так-то просто», - розповідає директор обласного центру охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик. За її словами, спроба пограбування Нечаєвої могили - далеко не єдина на Дніпропетровщині. У сусідньому Апостолівському районі біля села Слов'янка, каже вона, «чорні археологи» риють великий скіфський курган ось уже кілька років. «Там навіть когось затримали, але потім відпустили, оскільки відповідальність за це, за чинним законодавством, - дріб'язкова. З цієї причини посягання на археологічні об'єкти тривають», - говорить директор Центру.

На місце події виїжджала комісія представників органів місцевої влади, а поліція склала протокол. «На вершині кургану ми виявили дуже глибоку шахту. Кинули туди камінь і довго чекали, коли він упаде на дно. Отвір був прикритий якимись напівгнилими дошками, тому для безпеки відвідувачів, які іноді піднімаються на курган, потрібно буде закрити цю яму якимось щитом», - розповідає керівник апарату Нікопольської райдержадміністрації Ольга Бучок. В обласному центрі охорони історико-культурних цінностей вважають, що шукачі скарбів хоча і не дісталися до поховання, але своєю діяльністю завдають величезної шкоди історичній пам'ятці, руйнуючи саму «архітектуру» кургану і знищуючи культурний шар, все ще не досліджений професійними археологами.

Нечаєва могила - відомий археологічний пам'ятник, один зі скіфських курганів III століття до нашої ери. Це найвищий у степовій смузі Євразії скіфський курган. Зараз висота кургану становить понад 15 метрів, але ще на початку XX століття, кажуть краєзнавці, він був на 3-3,5 метра вище. У XIX столітті провести розкопки Нечаєвої могили збиралися відомі археологи І. Забєлін і Д. Яворницький. Однак великі землевласники Нечаєви, на території володінь яких містився курган, вперто не давали згоди на проведення розкопок. В кінці 1943 - початку 1944 рр. високий курган опинився в зоні активних бойових дій. Прагнучи утримати Нікопольський плацдарм, гітлерівці перетворили його на добре укріплену вогневу точку. Тепер на місці кровопролитних боїв біля підніжжя стародавнього кургану встановлено пам'ятник загиблим воїнам. У повоєнні роки приступити до дослідження Нечаєвої могили планували такі видатні археологи, як О. Тереножкін і Б. Мозолевський, проте розкопки так і не були розпочаті. Давній скіфський курган залишається недослідженим і зберігає свої таємниці, до сьогодні.

Вадим РИЖКОВ «День» Дніпро