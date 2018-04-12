Фінляндія видала повний комплект дозволів на будівництво Nord Stream-2

Уряд Фінляндії видав повний комплект дозволів на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться в повідомленні компанії-оператора проекту Nord Stream 2 AG, передає "РБК-Україна".

Повідомляється, що Регіональне адміністративне агентство Південної Фінляндії надало повний комплект дозволів на будівництво "Північного потоку-2" у своїй винятковій економічній зоні.

Нагадаємо, першийдозвіл на будівництво газопроводу у своїй економічній зоні Фінляндія видала минулого тижня. У документі було зазначено, що при будівництві повинен дотримуватися принцип "обережності у запобіганні та мінімізації аварій і шкоди".

Зазначимо, до цього повний пакет дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу видала Німеччина. На даний момент тривають процедури отримання дозволів в інших країнах вздовж маршруту газопроводу (РФ, Швеція і Данія).

Як повідомлялося, Україна не повинна втратити статус транзитера при реалізації проекту Nord Stream 2, частина газу має транспортуватися її територією. Про це заявила Федеральний канцлер Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком.