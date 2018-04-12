Гройсман пропонує Туреччині поставляти скраплений газ через Босфор в Україну

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував міністру внутрішніх справ Туреччини Сулейману Сойлу розглянути питання створення українсько-турецько-катарської робочої групи щодо транспортування скрапленого газу через протоку Босфор в Україну.

Про це йшлося на зустрічі міністрів, повідомили у прес-службі Кабміну.

"Глава уряду запропонував турецькій стороні розглянути питання щодо створення українсько-турецько-катарської робочої групи з питань транспортування скрапленого газу через Босфор в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також Гройсман виступив за активізацію створення спільного підприємства між компаніями "Антонов" і "ТАІ".

У свою чергу Сулейман Сойлу зазначив, що відносини Туреччини з Україною базуються на партнерстві та солідарності.

"Наші відносини з Україною базувалися і базуються на партнерстві та солідарності. Ми живемо в непростий період, коли треба міцно стояти на ногах і бути разом. Ми маємо продовжувати нашу співпрацю", - сказав він.