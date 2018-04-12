Косьянчич: ЄС засуджує використання хімзброї в Сирії та нагадує про відповідальність

Євросоюз найрішучішим чином засуджує використання хімічної зброї у Сирії та підкреслює необхідність відповідальності за скоєне. Про це на брифінгу в Брюсселі в четвер, 12 квітня, заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич, передає "ЄП".

"Те, що я можу сказати дуже чітко, Європейський Союз засуджує найрішучішим чином використання хімічної зброї. Включно з повідомленнями про останню атаку сил сирійського режиму і його союзників в Думі минулих вихідних, і ви бачите це у наших заявах", - заявила Косьянчич.

Вона не стала коментувати можливу участь Франції та Британії у військових діях проти Сирії разом зі США.

"Ми як ЄС підкреслюємо велику необхідність відповідальності за усі військові злочини, скоєні у Сирії, особливо що стосується використання хімічної зброї. Використання хімічної зброї є військовим злочином і злочином проти людяності", - заявила вона.

Косьянчич повідомила, що Сирія буде на порядку денному наступного засідання міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться в Люксембурзі у понеділок.

Вона також зазначила, що ЄС підтримуємо низку контактів з країнами-членами ЄС, у тому числі на рівні верховної представниці Могеріні, але не стала розкривати більше деталей.

"Від початку конфлікту у Сирії позиція Євросоюзу не змінилась – конфлікт може бути вирішений тільки політичним шляхом", - додала речниця.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готує країну до спільної наступальної операції на позиції сирійського президента Башара Асада після того, як в місті Дума була застосована хімічна зброя.