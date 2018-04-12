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Кубок народного клубу "Верес": В Україні відбудеться чемпіонат із кіберфутболу

12 квітня, 2018 - 15:42
Фото надано організаторами

Українська Прем’єр-Ліга, Федерація кіберфутболу України та "Фокстрот" розпочинають Всеукраїнський чемпіонат із кіберфутболу у FIFA18 на консолі PS4 - Кубок народного клубу "Верес". Участь у змаганні зможуть взяти лише гравці-аматори. Турнір складатиметься із кваліфікаційної та фінальної частини. Кваліфікація проходитиме по всій Україні. Таким чином буде відібрано 12 фіналістів. Ще 32 гравці потраплять до фіналу через сито онлайн кваліфікації. Також право зіграти у фіналі отримають 20 найкращих гравців з-поміж членів клубу "Верес".

Відбори у містах пройдуть 15 квітня, за виключенням Одеси, де турнір призначено 14 квітня. Онлайн відбір буде проведено з 16 по 22 квітня.

Фінальний етап кіберчемпіонату Кубок НК "Верес" відбудеться 28-29 квітня 2018 року у приміщенні Платформи взаємодій "Простір" м. Рівне.

Переможець турніру отримає приз - консоль PS4 та грошову винагороду.

Про старт та місце проведення кваліфікаційних турнірів читайте на сайті veres.club

Джерело: День

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