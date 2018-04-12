Макрон: Франція має докази, що режим Асада стоїть за хімічною атакою

Франція має докази того, що режим Башара Асада використовував хімічну зброю у Сирії проти цивільного населення. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro, передає "ЄП".

"Так, хімічна зброя використовувалася в Сирії", - сказав Макрон.

Він також стверджує, що постійно перебуває у контакті з Дональдом Трампом щодо ситуації в Сирії і можливої військової відповіді на дії сирійського режиму.

"Ми будемо приймати рішення вчасно, коли ми будемо вважати це найбільш корисним та ефективним", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів в Сирії, заявивши, що "на підході хороші, нові і "розумні" ракети".

Британія готується приєднатися до військових дій США і розпорядилася перемістити підводні човни ближче до Сирії на відстань ракетного пострілу.

Згідно з інформацією Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Дума загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Як повідомлялося, після інформації про те, що РФ застерігла Вашингтон від будь-яких військових операцій в Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї, президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії. Наразі у Сирії проходить евакуація аеропортів та авіабаз через загрозу повітряного удару США. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готує країну до спільної наступальної операції на позиції сирійського президента Башара Асада після того, як в місті Дума була застосована хімічна зброя.

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