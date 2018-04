Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевняє, що Німеччина не братиме участі у військовій операцій проти Сирії.

Про це повідомляє видання dpa в Twitter.

“Меркель виключає роль Німеччини в можливій атаці в Сирії”, – йдеться в повідомленні.

#BREAKING: Merkel rules out German role in possible Syria strike pic.twitter.com/Ov7xC4mOh3

— dpa international (@dpa_intl) 12 апреля 2018 г.