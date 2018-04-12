Мей готує Британію до військового удару по режиму Асада в Сирії

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готує країну до спільної наступальної операції на позиції сирійського президента Башара Асада після того, як в місті Дума була застосована хімічна зброя. Про це у четвер, 12 квітня, пише The Times.

"Тереза Мей відкрила шлях для того, щоб Велика Британія приєдналася до спільного військового наступу на чолі зі США проти Сирії впродовж кількох днів після того, як її радники з питань національної безпеки представили нові факти на підтвердження звинувачень президента Асада у варварській газовій атаці в місті Дума", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, в боєготовність приведені британські літаки на базі на Кіпрі. Розгортання авіації почалося на військово-повітряній базі Великої Британії Акротірі на півдні острова.

"Наші літаки вже виведені на злітно-посадочні смуги в Акротірі. Ми готові", - повідомило джерело виданню.

Додамо, що за даними The Telegraph, Мей також віддала наказ британським підводним човнам переміститися ближче до Сирії, на відстань ракетного удару. Рішучі дії з боку Британії пов'язані з тим, що, за словами прем'єр-міністра, США, Франція і Велика Британія майже досягли чіткої картини того, хто несе відповідальність за хімічну атаку в сирійському місті Дума.

The Times зазначає, що на авіабазі наразі знаходяться 8 винищувачів-бомбардувальників Panavia Tornado, оснащених крилатими ракетами. Вони можуть бути використані для нанесення ударів по наземних цілях. Ще 6 подібних літаків винищувальної модифікації, оснащених ракетами класу "повітря-повітря" можуть вести їх прикриття.

Тереза Мей скликала кабінет міністрів після Пасхальної перерви, щоб затвердити це рішення сьогодні. По цьому питанню також має проголосувати британський парламент.

Як повідомлялося, після інформації про те, що РФ застерігла Вашингтон від будь-яких військових операцій в Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї, президент США Дональд Трамп оголосив про ракетний удар по Сирії. Наразі у Сирії проходить евакуація аеропортів та авіабаз через загрозу повітряного удару США.

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