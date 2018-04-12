Мінприроди виступає за суттєве підвищення штрафів за випалювання рослинності, - Семерак

Мінприроди виступає за суттєве підвищення штрафів за випалювання рослинності. Законопроект щодо посилення відповідальності за це вже передано на погодження до Мін’юсту.

Про це в ексклюзивному коментарі «Дню» повідомив міністр екології України Остап СЕМЕРАК.

«Я вітаю і підтримую всі толоки з очищення країни від сміття і закликаю робити ці прибирання цивілізовано. Натомість ще не встиг повністю зійти сніг, як отримуємо тривожні повідомлення з регіонів про факти пожеж в екосистемах. Зараз розмір штрафу за такий злочин перед природою становить від 170 до 340 грн. Навряд чи це серйозно може лякати паліїв», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що Мінприроди виступає за суттєве підвищення штрафів за випалювання рослинності.

«Ми пропонуємо: за самовільне випалювання рослинності або її залишків накладати штрафи від 3060 до 6120 грн (від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), за ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів ПЗФ, в зоні відчуження, розмір штрафу для громадян може сягати понад 12 тис грн (від 360 до 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян), а для юридичних та посадових осіб — понад 20 тис. грн (від 1200 до 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян)», - пояснив Семерак.

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