На Вінниччині виявили мармуровий обеліск на честь військовополонених часів Російсько-Турецької війни

Вінницький блогер Вадим Пастернак розмістив у Facebook фото турецького монумента, який розміщений у Стрижавці, що поблизу Вінниці. Пише, що виявитися його вдалося завдяки проекту зводу пам’яток Вінницькій області, де вказувалася могила турецьких військовополонених. «Знайшов плиту, вкриту арабською в’яззю, але через лишайник напис погано читається, сам рельєф в гарному стані. Могили не збереглись, але на згадку про кладовище лишився обеліск з білого мармуру», – написав Вадим.

Завідуючий сектором охорони культурної спадщини департаменту культури Вінницької ОДА Михайло Потупчик каже, що дійсно під час Російсько-Турецької війни орієнтовно у 1877–1878 років в палаці Грохольсьских, що у Стрижавці, розміщувався госпіталь для турецьких військовополонених. Біля госпіталя, там де тепер дитячий садок і невеличкий парк, було влаштовано кладовище, де ховали померлих турків. В основному це були рядові, але серед них є одна могила лейтенанта, це фактично і є цей єдиний надгробок, який зберігся до сьогодні.

«Рівно 10 років тому я спеціально возив туди турків, щоб можна було прочитати напис, який зберігся на плиті, але зважаючи на те, що він написаний на старотурецькому діалекті, а краї плити пошкодженні, відтворити його у повному змісті не вдалося. Однак робили фото і надсилали до Туреччини, зверталися також до посольства, але все стихло, – коментує Михайло Потупчик. – Чому цей пам’ятник не значиться в охоронних списках? Тому що він не занесений до об’єктів охоронної спадщини. Причина у відсутності генерального плану селища Стрижавка, який розроблявся, а потім завис у повітрі. Питання потребує дослідження, зокрема з боку фахівців, які знаються на цьому періоді, але знавців старотурецької не маємо. Тому на сьогодні ми можемо з впевненістю констатувати тільки одне – це дійсно могила турецьких військовополонених часів Російсько-Турецької війни, якими опікувалася родина Грохольських».

Підтвердив це і нащадок роду Грохольських Генріх Грохольський, прокоментувавши допис у Facebook: «Наскільки мені відомо, мій пращур Тадеуш Грохольський організував турецькі поховання в Стрижавці, за це навіть отримав медаль від султана».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина