НАПН України закликала світ не допустити геноциду молодого покоління на окупованому Донбасі

Чотири роки поспіль на сході України триває неоголошена війна, яку розв’язали Російська Федерація та її поплічники проти українського народу. Тисячі вбитих і поранених українських воїнів, численні жертви серед цивільного населення – така статистика жорстокої агресії Росії проти нашої країни.

Про це йдеться у Зверненні учасників загальних зборів Національної академії педагогічних наук України до міжнародних організацій, які провадять діяльність в Україні щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

На окупованій території Луганської та Донецької областей покоління молодих українців опинилося поза межами правового й освітнього простору України та стало заручником злочинної пропаганди. В альтернативній інформаційній реальності цілеспрямовано знищується національна, державна, українська громадянська ідентичність; уражується масова та індивідуальна свідомість, трансформуються психіка, погляди, думки, ціннісні орієнтації, стереотипи, поведінка, відносини між людьми; розпалюється ненависть до України, українців та всього українського; спотворюються уявлення про історію, культуру, мову українського народу. На цих територіях зафіксовано випадки, коли за інакшомислення, використання державної мови та символіки молодих громадян піддають переслідуванню, катуванню, позбавляють волі і, навіть, життя.

Отже, внаслідок військової та інформаційної агресії Російської Федерації проти України склалася ситуація, коли на тимчасово окупованій території грубо порушуються права людини та права дитини, закріплені в міжнародних і вітчизняних правових документах: Загальній декларації прав людини (1948), Декларації прав дитини (1959), Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (1966), Конвенції ООН про права дитини (1989), Європейській Конвенції про захист прав людини й основних свобод (1950), Конституції України (1996), Законі України «Про охорону дитинства» (2001) та ін.

«Вважаємо, що в ХХІ столітті Російська Федерація розгорнула духовний геноцид проти українців, що трактується як міжнародний злочин, змістом якого є порушення права на життя та достатній життєвий рівень; придушення свободи слова і думки, совісті й релігії; знищення української історичної пам’яті, мови, пам’яток історії та культури тощо», - йдеться у зверненні.

Зокрема, вкажемо на такі фактори і засоби, використовуючи які окупаційні адміністрації ОРДЛО за підтримки Російської Федерації здійснюють свій вплив у соціальній сфері на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме:

перетворення шкіл на інструмент ідеологічної обробки дітей: усю освітню систему ґрунтовано на постулаті «народ Донбасу» – частина «руського міра», що відбирає у дітей право на якісну освіту; проросійське виховання здійснюють за підручниками московських видавництв, що постачають з РФ так званими «гуманітарними конвоями»; звичні для школярів українські навчальні предмети замінюють новими, на кшталт «Історії Вітчизни», яка поєднує історію Російської держави та рідного краю – Донбасу; новітня історія України має прокремлівську інтерпретацію, зокрема стосовно Євромайдану, анексії Криму, російської інтервенції, проголошення так званих «народних республік» тощо; до шкільної програми введено обов’язкові навчальні предмети «Уроки громадянськості Донбасу» і «Початкова військова і медико-санітарна підготовка», змст яких спрямовано на виховання «патріотів ДНР/ЛНР» і розпалювання ненависті до України та її громадян;

ідеологічна наруга над учнями і тотальний контроль над учителями: уведено обов’язкові заняття з вогневої та стройової підготовки з єдиною подальшою перспективою для молоді – «ополчення»;

створено численні дитячі «добровольчі батальйони», «кадетські корпуси», «військово-патріотичні табори», до яких залучають дітей віком від 10 до 17 років для застосування набутих навичок у реальних бойових або розвідувальних діях;

демографічна катастрофа: удвічі знизилася народжуваність, зменшилася кількість молодого населення; відбулося скорочення населення віком від 20 до 39 років – приблизно на 27%, тоді як кількість населення віком від 40 до 59 років зросла майже до 35%, а віком 60 років і старше – до 28%, що на третину перевищує відповідний показник у мирних регіонах України; зростає тенденція до прихованої смертності.



Ситуація, що склалася у системі освіти на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей внаслідок пропагандистського процесу, поглиблює негативні наслідки військової агресії РФ та ускладнює подальшу реінтеграцію непідконтрольних територій.

На підставі зазначеного, ми, учасники загальних зборів Національної академії педагогічних наук України, звертаємося до представників усіх міжнародних організацій, які провадять діяльність щодо врегулювання конфлікту на сході України (спостереження за режимом припинення вогню, забезпечення переселенців з окупованих територій, гуманітарна допомога та ін.) із проханням розширити напрями своєї активності для припинення й недопущення духовного геноциду молодого покоління на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.