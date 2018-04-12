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НБУ очікує черговий транш від МВФ на початку 3 квартала

12 квітня, 2018 - 16:17
Фото Reuters

Нацбанк очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) на початку третього кварталу 2018 року. Про це сьогодні, 12 квітня, в ході прес-брифінгу повідомив заступник голови комітету з монетарної політики Дмитро Сологуб, передає "РБК-Україна".

"Зараз ми вважаємо, що це можливо на початку третього кварталу", - сказав він.

Сологуб зазначив, що такі розрахунки є технічними. Також, за його словами, НБУ очікує, що всі умови для отримання траншу будуть виконані.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що транші Міжнародного валютного фонду надходять в Україну тоді, коли Україна виконує меморандум.

Нещодавно в МВФ закликали Україну встановити ринкові ціни на газ. "МВФ чітко дав зрозуміти, що виконання обіцянок про приведення цін на газ до ринкового рівня є основною умовою фінансування", - повідомили в структурі.

Джерело: РБК-Україна

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