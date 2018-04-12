Нищук: Місія ЮНЕСКО допоможе боротися з нищенням пам'яток в Криму

Рішення виконавчої ради ЮНЕСКО щодо моніторингової місії в окупованому Росією Криму дозволить боротися з нищенням пам'яток світового значення за допомогою механізмів прямого моніторингу.

Про це заявив міністр культури Євген Нищук, передає Укрінформ.

«Це справді безпрецедентний випадок. Як ви розумієте, у нас туди доступу немає, тому ми дуже раді, що після великої роботи, проведеної Міністерством культури, моїх особистих нещодавніх зустрічей у Давосі у штаб-квартирі ЮНЕСКО, а також виступів моїх заступниць Світлани Фоменко та Тамари Мазур на міжнародних форумах, виконавча рада ЮНЕСКО звернула увагу на цю проблему й ухвалила рішення щодо впровадження нових систем моніторингу, яких не існувало до цього», - підкреслив Нищук.

За словами міністра, передусім ідеться про незаконні археологічні дослідження, реставраційні роботи, які насправді є будівельними роботами, і мають на меті руйнування пам'яток, а не відновлення зовнішнього вигляду.

Нищук додав, що профільне міністерство ще з 2014 року проводить активний моніторинг у заповіднику «Херсонес Таврійський», Ханському палаці у Бахчисараї, Генуезькій фортеці в Судаку та на інших об'єктах культури.

«Ми брали участь в усіх засіданнях і конференціях, які проводилися в штаб-квартирі ЮНЕСКО Європейською комісією, Радою Європи, іншими інституціями, і неодноразово заявляли про порушення законодавства, що відбувається на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим», - сказав міністр.

Як повідомив Нищук, незабаром Міністерство закордонних справ України створить контактну групу для координаційної роботи прямого моніторингу, що дозволить отримувати інформацію про стан спадщини на окупованих територіях з першоджерел, а не з відкритих джерел, як це відбувається зараз.

Нагадаємо, що в ЮНЕСКО ухвалили рішення щодо охорони пам'яток в Криму.