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Низка країн ЄС оголосять дипломатичний бойкот ЧС-2018 у РФ,- ЗМІ

12 квітня, 2018 - 10:42
Фото: radiosvoboda.org

Низка країн ЄС готуються оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії та обговорюють продовження економічних антиросійських санкцій на рік. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"Ми станемо свідками того, як низка держав-членів ЄС оголошують дипломатичний бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії, а також ведуть розширені переговори щодо продовження європейських економічних санкцій проти Росії на рік замість шести місяців напередодні саміту Європейської ради в червні", - повідомив журналіст.

Раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін буде прославляти себе на Чемпіонаті Світу з футболу цього літа таким же чином, як і Адольф Гітлер на Олімпійських Іграх у Берліні в 1936 році.

Джерело: День

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