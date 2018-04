Низка країн ЄС оголосять дипломатичний бойкот ЧС-2018 у РФ,- ЗМІ

Низка країн ЄС готуються оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії та обговорюють продовження економічних антиросійських санкцій на рік. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"Ми станемо свідками того, як низка держав-членів ЄС оголошують дипломатичний бойкот Чемпіонату світу з футболу в Росії, а також ведуть розширені переговори щодо продовження європейських економічних санкцій проти Росії на рік замість шести місяців напередодні саміту Європейської ради в червні", - повідомив журналіст.

We might see a number of eu member states announce a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia & increased talks about rolling over the Eu’s economic sanctions on Russia by 1 year instead of 6 months ahead of the #Euco in June. #Ukraine

