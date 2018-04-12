Отруєння в Солсбері: Інспектори ОЗХЗ підтвердили висновки Британії

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили аналіз Великої Британії щодо типу нервного агента, який використовувався при отруєння російського колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Зазначається, що міжнародні експерти не вказали нервовий агент, як "Новічок" (Novichok), проте заявили, що погоджуються з даними Британії про його ідентичність, пише ВВС.

Як зазначила прем'єр міністр Британії Тереза Мей, РФ заперечує свою участь в нападі на Сергія та Юлі Скріпаль у Солсбері.

"Результати аналізів біологічних зразків і зразків навколишнього середовища, зроблені вибраними ОЗХЗ лабораторіями, підтверджують висновки Великої Британії щодо хімічної речовини токсичної дії, яка використовувалася в Солсбері і від якої серйозно постраждали троє людей", - йдеться в заяві ОЗХЗ. У документі також відзначається "висока чистота" речовини і майже повна відсутність домішок.

"Назва та структура ідентифікованої токсичної речовини містяться у повному обсязі в секретній доповіді Секретаріату ОЗХЗ, доступній для держав-учасниць", - йдеться у повідоменні.

Після того, як ОЗХЗ підтвердила аналіз Британії щодо використовуваної нервово-паралітичної речовини в отруєнні Скрипалів, глава МЗС сполученого королівства Борис Джонсон заявив, що, безсумнівно, РФ несе відповідальність за замах на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у британському Солсбері, повідомляє Reuters.

Він додав: "Не залишається альтернативного пояснення того, хто несе відповідальність - тільки в Росії є засоби, мотиви та записи".

Команда від ОЗХО відвідала Велику Британію 19 березня, через 15 днів після того, як Скрипалі були знайдені на лавці в парку в Солсбері та відвезені до лікарні разом з офіцером поліції, який був одним із перших на місці події. Пані Скріпаль була звільнена з лікарні в понеділок, 9 квітня.