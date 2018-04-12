ОЗХЗ завершила розслідування отруєння в Солсбері

Експерти Організації із заборони хімічної зброї завершили розслідування отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на британське видання Daily Mail.

Головні положення звіту будуть оприлюднені у четвер, 12 квітня, о 12.00 за британським часом.

Копія підсумкової версії доповіді згідно з усталеною практикою була передана британській стороні, як державі, яка надіслала запит на проведення розслідування, заявив представник МЗС.

Лондон також попросив надати копії доповіді всім державам-учасницям Конвенції про заборону хімічної зброї.

"Цей прозорий і відкритий підхід, якого ми дотримувалися від самого початку, різко контрастує з тактикою заплутування і відволікання російської держави", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві Британії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері був отруєний колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що відповідальність за отруєння, швидше за все, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалі були отруєні нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок", розробленою ще в СРСР. Постраждалу Юлію Скрипаль виписали з британської лікарні та відправили у "безпечне місце". 66-річний Сергій Скрипаль залишається в лікарні, але його стан швидко покращується.