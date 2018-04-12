Парламент Румунії проголосував проти автономії для угорців

Нижня палата парламенту Румунії відкинула законодавчу пропозицію щодо автономії так званого Секейського краю – території, населеної етнічними угорцями.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Romania-Insider.

Згідно з доповіддю Комісії з питань державного управління в Палаті депутатів Румунії, "законодавча ініціатива в основному спрямована на створення окремого державного органу паралельно з румунською унітарною національною державою".

Законопроект, ініційований Демократичним союзом угорців у Румунії, спрямований на автономію округів Ковасна і Харгіта, а також частини району Муреш та їх конституцію як автономного регіону з правосуб'єктністю в рамках румунської держави. Згідно з ініціативою, Секейський край повинен мати власну адміністративну організацію та угорську у якості офіційної мови.

"Автономія не означає відокремлення, не означає зазіхання на цілість Румунії ", - заявив депутат парламенту Румунії Кодорі Аттіла.

Втім ініціатива не знайшла підтримки румунських депутатів.

Секеї - одна з етнографічних груп, що складає угорську національну меншину на території сучасної Румунії. Секеї домагаються автономії, однак румунська влада відмовляється вести діалог про автономію будь-якого регіону країни.

Права 1,2 млн етнічних угорців в Румунії, в тому числі близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають в центрі політичної ворожнечі між двома країнами.