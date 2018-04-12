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Полторак розпочав перевірку бойових спроможностей підрозділів ПС та ВМС ЗСУ

12 квітня, 2018 - 13:25
Фото УНІАН

Міністр оборони України Степан Полторак сьогодні, 12 квітня, розпочав робочу поїздку до окремих підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) для перевірки їх бойових спроможностей. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, Полторак відвідає військові частини Повітряних сил (ПС) та Військово-морських сил (ВМС), які дислокуються у Черкаській, Одеській та Миколаївській областях.

"У планах роботи - перевірка бойових спроможностей підрозділів ПС та ВМС ЗС України, які розташовані у зазначеній місцевості, огляд об'єктів, де триває реконструкція фондів та інфраструктури, що відновлюється", - зазначив Полторак.

Нагадаємо, раніше міністр оборони зазначив, що у Державній програмі розвитку Збройних сил України на період до 2020 року визначено п’ять стратегічних цілей модернізації війська. За словами Полторака, на сьогодні значно підвищено бойові спроможності ЗСУ завдяки інтенсивним командно-штабним, бригадним і льотно-тактичним навчанням української армії за стандартами НАТО.

Джерело: День

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