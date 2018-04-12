Помпео закликав посилити санкції проти Росії

12 квітня, 2018 - 22:04
Новий державний секретар США Майк Помпео заявив в четвер в Конгресі, що країні необхідно посилити антиросійські санкції.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У ході слухань у комітеті з міжнародних справ Сенату він зазначив, що Росія не усвідомила повною мірою послання Вашингтона,
"Ще багато роботи треба зробити. Багато роботи треба зробити по санкціям... Володимир Путін не сприйняв наше послання в повній мірі, і ми будемо працювати над цим. Але це повинно бути більше, ніж санкції", - сказав Помпео.
Нагадаємо, що США запропонували альтернативу "Північному потоку-2".
Джерело: Інтерфакс-Україна