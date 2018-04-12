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Помпео закликав посилити санкції проти Росії

12 квітня, 2018 - 22:04
Фото Reuters

Новий державний секретар США Майк Помпео заявив в четвер в Конгресі, що країні необхідно посилити антиросійські санкції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У ході слухань у комітеті з міжнародних справ Сенату він зазначив, що Росія не усвідомила повною мірою послання Вашингтона,

"Ще багато роботи треба зробити. Багато роботи треба зробити по санкціям... Володимир Путін не сприйняв наше послання в повній мірі, і ми будемо працювати над цим. Але це повинно бути більше, ніж санкції", - сказав Помпео.

Нагадаємо, що США запропонували альтернативу "Північному потоку-2".

Джерело: Інтерфакс-Україна

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