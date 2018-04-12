Порошенко привітав Алієва з перемогою на виборах президента Азербайджану

Президент України Петро Порошенко привітав діючого президента Азербайджану Ільхама Алієва з перемогою на позачергових виборах глави держави, що відбулися в країні в середу, 11 квітня.

"Щиро вітаю Ільхама Алієва з упевненою перемогою на виборах президента Азербайджану! Упевнений, що українсько-азербайджанське стратегічне партнерство стане ще міцнішим", - написав Порошенко у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter.

Глава Української держави також запросив свого азербайджанського колегу відвідати Україну. "З нетерпінням чекаю на президента Алієва у Києві!", - додав Порошенко.

Щиро вітаю Ільхама Алієва з упевненою перемогою на виборах Президента Азербайджану!

Впевнений, що українсько-азербайджанське стратегічне партнерство стане ще міцнішим.

З нетерпінням чекаю на Президента Алієва у Києві! — Петро Порошенко (@poroshenko) April 11, 2018

Раніше в ЦВК Азербайджану повідомили, що за підсумками оброблення даних із 92% виборчих дільниць Алієв набирає 86% голосів. Явка на виборах становила 74,5%.

Алієв очолює Азербайджан з 2003 року. Його переобрали главою держави в 2008-му і в 2013 роках.

Згідно зі змінами, внесеними восени 2016 року до Конституції Азербайджану, президента країни обиратимуть на сім років.