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Порошенко привітав Алієва з перемогою на виборах президента Азербайджану

12 квітня, 2018 - 10:01
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко привітав діючого президента Азербайджану Ільхама Алієва з перемогою на позачергових виборах глави держави, що відбулися в країні в середу, 11 квітня.

"Щиро вітаю Ільхама Алієва з упевненою перемогою на виборах президента Азербайджану! Упевнений, що українсько-азербайджанське стратегічне партнерство стане ще міцнішим", - написав Порошенко у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter.

Глава Української держави також запросив свого азербайджанського колегу відвідати Україну. "З нетерпінням чекаю на президента Алієва у Києві!", - додав Порошенко.

Раніше в ЦВК Азербайджану повідомили, що за підсумками оброблення даних із 92% виборчих дільниць Алієв набирає 86% голосів. Явка на виборах становила 74,5%.

Алієв очолює Азербайджан з 2003 року. Його переобрали главою держави в 2008-му і в 2013 роках.

Згідно зі змінами, внесеними восени 2016 року до Конституції Азербайджану, президента країни обиратимуть на сім років.

Джерело: День

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