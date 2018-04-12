Порошенко закликав ЄС синхронізувати із США санкції проти РФ

Президент України Петро Порошенко закликав Євросоюз синхронізувати санкції проти Російської Федерації з США. Про це глава держави заявив у ході безпекового форуму у Києві, повідомляє прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент закликав ЄС синхронізувати санкції проти Росіє зі США", - повідомив Цеголко.

Президент закликав ЄС синхронізувати санкції проти Росіє зі США. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) April 12, 2018

Нагадаємо, раніше Порошенко анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо питання введення санкцій проти Росії. Так, Порошенко зазначив, що найближчим часом буде розглянуто питання введення санкцій проти російських олігархів, зокрема, під санкції потрапить Олег Дерипаска. "Декілька днів тому я дав доручення Службі безпеки України, Кабінету міністрів, РНБО підготувати відповідний проект рішень, який найближчими днями буде винесено на засідання РНБО і санкції будуть введені. Вони будуть максимально гармонізовані з рішенням уряду США", - заявляв Порошенко.