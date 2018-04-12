Порошенко запропонував підготувати пропозиції щодо припинення участі України в СНД

Президент України Петро Порошенко пропонує підготувати пропозиції спільно з урядом за офіційним припинення участі української держави в СНД. Про це президент сказав, виступаючи на XI Київському безпековому форумі в четвер, 12 квітня, передає "РБК-Україна".

Глава держави зазначив, що однією з причин такого рішення є відмова СНД засудити агресію РФ проти України.

"Виходячи з того, що Україна ніколи не була, і не є зараз членом СНД, і відмова цієї структури - СНД засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі в статутних органах СНД, так само як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях в Мінську ", - підкреслив Порошенко.

Він також зазначив, що необхідно проведення інвентаризації всієї нормативно-правової бази, складеної України в рамках СНД, на предмет відповідності національним інтересам держави. Президент, крім того, закликав іноземних партнерів переглянути договірні зобов'язання з РФ на предмет "чутливих сфер співробітництва".

Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної Ради у закордонних справах, народний депутат Ганна Гопко повідомила, що між Україною і Російською Федерацією на сьогодні розірвані тільки 44 угоди з 450.