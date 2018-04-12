Прем’єр Литви: Не відокремлюйте думку Кремля та росіян, це помилка

Голова уряду Литви Саулюс Скверняліс вважає, що прагнення Заходу відрізняти "думку росіян" та "думку російської влади" є помилкою.

Про це він заявив у виступі на Київському безпекового форуму, повідомляє ЄП.

"Ми часто говорили, що Кремль то одне, а росіяни – то інше, я особисто так ввважав. Але те, як вони проголосували на виборах останього разу – заперечило це. Подивіться на голосування у тих регіонах, які ми вважали найдемократичними. Подивіться, я проголосували Москва та Петербург", - наголосив він

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"Ми раніше думали, що кремль підтримує старе покоління, що прийдуть молоді і все змінять. Але ви подивіться на опитування, як голосували молоді, як голосували росіяни віком 15-35 років", - пояснив він.

Скверняліс вважає, що політика Заходу щодо зміни позиції росіян була безрезультатною.

"Ніяких змін не буде, доки ми не знайдемо інші підходи (у спілкуванні з народом РФ)" – наголосив він