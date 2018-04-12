Румунія не блокуватиме діалог Україна-НАТО, - МЗС

Уряд Румунії вважає за необхідне продовження діалогу з Україною у багатосторонньому форматі, зокрема в НАТО, попри невирішену суперечку щодо ст. 7 закону "Про освіту".
Про це заявив держсекретар МЗС Румунії Дануц Себастіан Некулаеску у виступі на Київському безпековому форумі, повідомляє "ЄП".
Некулаеску заявив про підтримку реформ в Україні та про необхідність підтримувати ці реформи у всіх можливих форматах.
"Зокрема, що стосується питання прав меншин – це також частина необхідних змін", - заявив він.
Те, що румунська меншина в Україні та український уряд ще не дійшли згоди щодо мови освіти, на його думку, не є підставою блокувати розвиток відносин України з міжнародними структурами.
"Румунія готова продовжувати дискусії в усіх форматах – в НАТО, в ЄС та у двосторонньому форматі", - пояснив держсекретар.