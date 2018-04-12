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СБУ та ГПУ проводять слідчі дії в офісі "Укрзалізниці"

12 квітня, 2018 - 11:07
Фото з відкритих джерел

В головному офісі ПАТ "Укрзалізниця" в Києві співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України проводять слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями. Про це у четвер, 12 квітня, повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

"Зараз у приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця", за адресою вулиця Тверська, 5, співробітниками Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України за сприяння Департаменту безпеки товариства проводяться слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, керівництво "Укрзалізниці" створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії.

При цьому в "Укрзалізниці" не уточнили, про які саме кримінальні провадження йдеться.

Джерело: День

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