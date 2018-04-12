Столтенберг закликав допустити спостерігачів на місце хіматаки в Сирії

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав допустити міжнародних спостерігачів на місце хімічної атаки в Сирії.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Словаччини Петером Пеллегріні, передає УНН.

"Ми обговорили ситуацію в Сирії. Ми найрішучішим чином засуджуємо використання хімічної зброї. Остання атака була жахливою, стала причиною смерті десятків людей, в тому числі великої кількості дітей", - сказав він.

"Ми закликаємо сирійський режим і його прихильників забезпечити повний і безперешкодний доступ для міжнародної медичної допомоги та міжнародним спостерігачам на те місце", - додав Генсек НАТО.

З його слів, НАТО вважає використання хімічної зброї "загрозою міжнародному миру і безпеці".

"І причетні до цього повинні понести відповідальність. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити заборону на використання хімічної зброї", - зазначив Генсек НАТО.

Нагадаємо, Франція має докази, що режим Асада стоїть за хімічною атакою.