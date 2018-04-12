Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок.
Конфуцій, давньокитайський філософ та політичний діяч

Столтенберг закликав допустити спостерігачів на місце хіматаки в Сирії

12 квітня, 2018 - 17:27
Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав допустити міжнародних спостерігачів на місце хімічної атаки в Сирії.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Словаччини Петером Пеллегріні, передає УНН.

"Ми обговорили ситуацію в Сирії. Ми найрішучішим чином засуджуємо використання хімічної зброї. Остання атака була жахливою, стала причиною смерті десятків людей, в тому числі великої кількості дітей", - сказав він.

"Ми закликаємо сирійський режим і його прихильників забезпечити повний і безперешкодний доступ для міжнародної медичної допомоги та міжнародним спостерігачам на те місце", - додав Генсек НАТО.

З його слів, НАТО вважає використання хімічної зброї "загрозою міжнародному миру і безпеці".

"І причетні до цього повинні понести відповідальність. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити заборону на використання хімічної зброї", - зазначив Генсек НАТО.

Нагадаємо, Франція має докази, що режим Асада стоїть за хімічною атакою.

Джерело: УНН

Більше новин

У НАТО розповіли, яких кроків чекають від України
Столтенберг заявив про готовність РФ використати свій ядерний арсенал
РФ привела у готовність ППО і ударні сили
НАТО розпочинає програму з медичної реабілітації українських військових
Трамп заявив, що США відповість на газову атаку Сирії протягом 48 годин
НАТО має вести діалог з РФ, - Столтенберг

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 