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Трюдо: Канада не братиме участь у новій військовій операції в Сирії

12 квітня, 2018 - 11:50
Фото LaPresse.ca

Канада не має наміру брати участь у новій військовій операції в Сирії проти режиму президента країни Башара Аль-Асада. Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо в інтерв'ю Radio - Canada, передає "РБК-Україна".

"Канада вже бере участь в (операції) в північному Іраку проти "Ісламської держави". У нас є присутність (у Малі), у нас є присутність у Латвії у складі військ НАТО. Ми не хочемо бути присутніми в Сирії", - заявив Трюдо, зазначивши, що Канада надає гуманітарну допомогу і намагається знайти дипломатичне і політичне вирішення конфлікту у Сирії.

Окрім того, Трюдо заявив, що стурбований ситуацією в Сирії і запевнив, що Канада "залишиться разом зі своїми союзниками, щоб спробувати протистояти військовим злочинам проти людяності".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей готує країну до спільної наступальної операції на позиції сирійського президента Башара Асада після того, як в місті Дума була застосована хімічна зброя

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