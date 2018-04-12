У Дніпрі сталася масштабна пожежа

У Дніпрі ввечері, 11 квітня, сталася масштабна пожежа, причиною якої стало горіння покинутої будівлі. Про це йдеться в повідомленні на місцевому сайті міста 056.ua.

Будівля знаходиться між ТРК "Мост-Сіті" і Дніпровським державним цирком. Для ліквідації пожежі задіяли 40 рятувальників, 5 одиниць пожежорятувальної техніки ГУ ДСНС і підрозділи аеропідтримки. Так, для забезпечення нормальної роботи рятувальників, правоохоронці перекрили дорогу на вулиці Ломаной.

"Будівля двоповерхова експлуатована, розміром 50х20м. Стіни цегляні, дах металевий по дерев'яній обрешітці. Опалення та освітлення немає. Горіли стіни і дерев'яна конструкція даху на орієнтовній площі пожежі 200 кв м", - повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.