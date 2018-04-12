У Львові покажуть балет-сенсацію "Великий Гетсбі"

Ця вистава – найуспішніший і наймасштабніший хореографічний проект в історії незалежної України, який не має аналогів у світі.

The Great Gatsbу Ballet, створений за мотивами роману-бестселера Френсіса Скотта Фіцджеральда, – це більше, ніж балет. Головна концепція його творців – вийти за рамки існуючих жанрів і створити у мистецтві абсолютно новий напрям, який не сковували б жодні правила, умовності, стереотипи й кордони. Це стильний мікс найсильніших сторін класичного балету, сучасного танцю і кінематографа. Водночас центральними темами проекту є вічні теми – любов, надія, мрії, слава, помста, зрада, самотність…

Від часу київської прем’єри The Great Gatsbу Ballet у жовтні 2014-го постановку побачили у понад трьох десятках європейських міст. Аншлагові вистави на головних майданчиках Європи відвідали 60000 глядачів.

Тепер «Великий Гетсбі» повертається в Україні – покази заплановані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові.

Проект The Great Gatsbу Ballet – міжнародний і зірковий. Режисер-постановник «Великого Гетсбі» – один із найзатребуваніших хореографів сучасності Дуайт Роден (США), у доробку якого постановки для Ленні Кравіца, U2, Cirque du Soleil, Принца…

Музику до балету створили знаний музичний продюсер Костянтин Меладзе та джазовий піаніст, композитор й аранжувальник Юрій Шепета.

Незмінним виконавцем головної ролі, а також художнім керівником постановки є Денис Матвієнко – найтитулованіший український танцівник, єдиний у світі володар чотирьох Гран-прі міжнародних конкурсів, якого цілком справедливо і заслужено називають «Баришніковим, Нурієвим і Годуновим в одній особі» і запрошують солістом у найкращі театри світу – від Токіо до Парижа і Нью-Йорка.

На роль Маєра Вульфшайма запрошений знаменитий танцівник із США, соліст Complexions Contemporary Ballet Кліффорд Вільямс. Також у постановці задіяні солістка Одеського театру опери та балету, лауреат Міжнародного конкурсу балету ім. Сержа Лифаря Катерина Кальченко і відомий танцівник, соліст епатажної групи Kazaky, яка співпрацювала з Мадонною та іншими світовими модними брендами, Артур Гаспар. Інші солісти «Великого Гетсбі» – Станіслав Скринник, Іван Журавльов, Катерина Алаєва.

Показ знаменитого балету з участю знаменитих танцівників відбудеться у Львівській опері 23 квітня і продовжить тур Україною, опісля якого творча команда «Великого Гетсбі» на два роки вирушить у світове турне – балет показуватимуть у США, Канаді, Китаї та в країн Європі.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів