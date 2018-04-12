У Львові відбудеться конференція "Україна пам’ятає – світ визнає", присвячена Голодомору

Захід організовує Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», і це буде зустріч зі Стефаном Романівим (Мельбурн, Австралія) – головою Міжнародного координаційного комітету у справі Голодомору, генеральним секретарем Світового конгресу українців, президентом Союзу українських організацій Австралії,

«За радянської доби в умовах бездержавності саме українська діаспора вперше розгорнула масштабні міжнародні інформаційні кампанії з дослідження, висвітлення правди та вшанування пам’яті жертв Голодомору, які отримали великий резонанс у світі та сприяли засудженню злочинів радянської влади, – зазначає директор МІОКу Ірина Ключковська. – За роки незалежності України українці у десятках країн світу відкрили низку меморіальних комплексів та пам’ятників жертвам Голодомору, підготували багато наукових праць, провели кілька міжнародних конференцій та публічних акцій, серед яких – «Незгасима свічка», «Народ мій завжди буде!», «Свічка моління», «Україна пам’ятає – світ визнає» тощо. Участь у цих заходах взяли сотні тисяч людей на усіх континентах».

Ірина Ключковська наголошує, що провідну роль у цій діяльності відіграв Міжнародний координаційний комітет у справі Голодомору Світового конгресу українців, а головне завдання цієї інституції – привернути увагу світової громадськості до питання визнання Голодомору Геноцидом українського народу та вшанувати пам’ять жертв цього злочину в усьому світі. «Важливим результатом послідовної діяльності СКУ та української діаспори стало визнання Голодомору геноцидом українського народу у 17 країнах світу», – говорить директор МІОКу.

У рамках зустрічі «Україна пам’ятає – світ визнає», яка відбудеться у Львівській політехніці 17 квітня, Стефан Романів спілкуватиметься зі студентами, науковцями, видавцями, журналістами та представниками громадськості.

На події, що проходитиме в актовій залі університету (вул. Степана Бандери, 12), організатори представлять виставку «Світовий конгрес українців: правда про Голодомор», а також презентують просвітницькі проекти про дослідження Голодомору інституціями української діаспори, що їх реалізував МІОК з участю студентів Національного університету «Львівська політехніка».

Початок зустрічі зі Стефаном Романівим о 14.00.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.