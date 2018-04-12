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У Македонії парламент не підтримав вотум недовіри уряду

12 квітня, 2018 - 14:32
Фото EPA/EFE

Парламент Македонії не підтримав вотум недовіри уряду країни, запропонований опозиційною партією VMRO-DPMNE через відносини з Грецією та Болгарією. Про це повідомляє Euractiv, передає "ЄП".

У середу ввечері 62 депутати у 120-містному парламенті проголосували проти недовіри, а 40 - за.

Націоналістична опозиційна партія VMRO-DPMNE заявила, що угода про дружні відносини з Болгарією, затверджена в січні, була шкідливою та звинуватила уряд у відсутності стратегії в переговорах з Грецією для врегулювання суперечки щодо назви Македонія, яка триває з 1991 року.

Вона також звинуватила прем’єр-міністра Зорана Заєва у відмові від зобов'язань щодо покращення економіки, реформування судової системи та забезпечення свободи ЗМІ.

Депутати VMRO-DPMNE повернулися до парламенту після бойкоту, що розпочався у грудні, коли п'ять депутатів були заарештовані за торішні зіткнення між націоналістичними протестуючими та депутатами парламенту, в результаті яких Заєв отримав травми.

Джерело: Європейська правда

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