У МІП розповіли, як популяризуватимуть українську книгу на Донбасі

Держсекретар Міністерства інформполітики Артем Біденко заявляє, що програма популяризації української книги на Донбасі активно реалізовується.

На цьому він наголосив у четвер під час щоквартальної звітної прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"Якщо говорити про реінтеграцію Донбасу, то повним ходом розпочала роботу програма про поширення української книжки на cході. Ми разом з двома комітетами - свободи слова і духовності та культури, провели кілька нарад з цього приводу і працюємо з книговидавцями, закуповуємо книжки, які направляємо на схід України", - зазначив Біденко.

За його словами, це історичні, науково-популярні книги, про війну, спогади людей, які воювали в зоні АТО, тощо.

"Також друкуємо меншими накладами книжки про популяризацію України, які передаємо на МЗС та посольства", - додав Біденко.