У НАТО розповіли, яких кроків чекають від України

В Україні, окрім боротьби з зовнішньою агресією на Донбасі та в Криму, йде не менш важлива боротьба з корупцією. Таку думку висловила Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час 11-го Київського безпекового форуму, передає УНН.

"Тільки боротьба з корупцією, становлення демократичних інституцій, включаючи незалежну судову систему і антикорупційні суди закладе довгострокові засади для боротьби з зовнішнім втручанням і розвитку України, як сучасної європейської держави", - вважає представниця США.

Крім того, НАТО очікує певних кроків від України в законодавчому полі, а саме ухвалення закону про національну безпеку, сказала Хатчісон.

"Наступні кроки в оборонній реформі, на які очікує НАТО, - це закон про національну безпеку, який має ввести громадянський і демократичний контроль над військовими", - наголосила вона.

Хатчісон сподівається, що такий закон буде ухвалено в цілому.

Водночас за її словами, у Альянсі відзначили значний прогрес в реформах, якого досягла Україна в останні роки.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацбезпеку.