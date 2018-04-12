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У Вінницькій школі розпилили отруйну речовину

12 квітня, 2018 - 16:12
Фото: "Вінниця.інфо"

По обіді у школі № 9 міста Вінниці стався інцидент: через сварку з однокласником учень 8 класу розпилив з балончика невідому речовину дратівливої дії. На місце події одразу викликали рятувальників, медиків та поліцію. Півсотні дітей з приміщення закладу евакуювали, до медиків по допомогу звернулося 5 дітей, одного з них доставили до лікарні. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група,

«Інцидент стався 12 квітня близько 13.00 у школі № 9. Двоє хлопців посварилися, один із них розпилив балончик з невідомою речовиною. Через поширення неприємного запаху з дратівливою дією черговий викликав необхідні служби, – коментує начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник. – Навчання у закладі припинили. Дітей відправили додому. Правоохоронні органи з’ясовують обставини події та визначають правову оцінку для порушників».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця

Джерело: День

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