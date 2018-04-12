Україна підписала 4 конвенції Ради Європи

Сьогодні, 12 квітня, Україна підписала чотири конвенції Ради Європи.

Про це повідомляється на сайті організації, передає ЄП.

Підписання відбулося у міністерстві юстиції в Копенгагені з нагоди конференції з питань реформування Конвенції з прав людини в присутності генерального секретаря РЄ Турбйорна Ягланда та міністра юстиції України Павла Петренка.

Зокрема, Україна підписала:

- Європейську конвенцію про обслуговування за кордоном документів, що стосуються адміністративних питань (STE № 94), спрямовану на визначення правової основи взаємної допомоги щодо надання документів, що стосуються адміністративних питань;

- Європейську конвенцію про отримання за кордоном інформації та доказів в адміністративних питаннях (STE № 100), полегшення взаємної допомоги в адміністративних питаннях, надання інформації про право, норми та звичаї, фактичні відомості та документи, а також докази, які будуть використовуватися в судочинстві;

- Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів (STCE № 205), перший обов'язковий міжнародно-правовий документ, що визначає загальне право на доступ до офіційних документів, що належать державним органам;

- Протокол про внесення змін до Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб (STCE № 222).