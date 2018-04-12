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Україна потребує розробки нової загальнодержавної космічної програми, - Порошенко

12 квітня, 2018 - 11:20
Фото Reuters

Україна потребує розробки нової загальнодержавної космічної програми та реформування оборонно-промислового комплексу. Про це у четвер, 12 квітня, заявив президент України Петро Порошенко у привітанні працівників ракетно-космічної галузі України з професійним святом, передає прес-служба президента.

"Водночас збереження статусу космічної держави, впровадження унікальних технологічних можливостей галузі для розвитку економіки та потреб національної безпеки і оборони потребує розробки нової загальнодержавної космічної програми України та реформування оборонно-промислового комплексу", - зазначив Порошенко.

За словами президента, Україна "зробила вагомий внесок в історію підкорення неба". Він побажав працівникам галузі здоров'я та підкорення нових висот.

Нагадаємо, у березні державне космічне агентство України (SSAU) запропонувало побудувати космодром за межами авіабази Кертін, що в Кімберлі, Австралія. Ідея надійшла як відповідь на багаторічну мрію Австралії про розміщення свого власного пускового комплексу.

Джерело: День

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