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Україна втричі збільшила імпорт електромобілів

12 квітня, 2018 - 22:50
Фото in.com.bo

З початку 2018 року в Україну було імпортовано 1744 електромобілів, що в 3,2 рази більше порівняно з 2017 роком.

Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.

Так, у січні 2018 року в Україну ввезено 794 легкових електромобілів та інших транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

У лютому цей показник становив 413 транспортних засобів, у березні – 537 автомобілі.

Зазначимо, що первинний ринок легкових електромобілів України (нових і старих) в 2017 році  зріс у 2,3 рази порівняно з 2016 роком - до 2697 одиниць. При цьому переважна більшість придбаних українцями автомобілів вже були у вжитку.

Також з 2018 року почали діяти пільги на імпорт електромобілів в Україну. Експерти прогнозують, що з урахуванням всіх факторів купити електромобіль в Україні можна буде на 17-20% дешевше.

Джерело: День

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