Україна втричі збільшила імпорт електромобілів

З початку 2018 року в Україну було імпортовано 1744 електромобілів, що в 3,2 рази більше порівняно з 2017 роком.

Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.

Так, у січні 2018 року в Україну ввезено 794 легкових електромобілів та інших транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

У лютому цей показник становив 413 транспортних засобів, у березні – 537 автомобілі.

Зазначимо, що первинний ринок легкових електромобілів України (нових і старих) в 2017 році зріс у 2,3 рази порівняно з 2016 роком - до 2697 одиниць. При цьому переважна більшість придбаних українцями автомобілів вже були у вжитку.

Також з 2018 року почали діяти пільги на імпорт електромобілів в Україну. Експерти прогнозують, що з урахуванням всіх факторів купити електромобіль в Україні можна буде на 17-20% дешевше.