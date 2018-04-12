Українцям важливо підтримати поляків у розслідуванні смоленської авіакатастрофи, - Наливайченко

Українцям важливо підтримати правду про авіакатастрофу, що сталася у квітні 2010 року під Смоленськом, для того щоб весь світ підтримав розслідування про теракт, який стався в українському небі у липні 2014 року. Таку думку озвучив лідер Руху "Справедливість", колишній голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу "Правда.ТУТ" в програмі "Паралелі".

"Мене особисто вразив цей теракт. Знав і президента Качинського, і директора інституту національної пам’яті Яуша Куртику. Довгі роки працював з ними, коли розсекречували архіви КДБ, коли відновлювали історичну пам’ять про УПА. У нас була повна співпраця і взаємоповага. Це національна трагедія і для поляків і для українців. Загинула еліта нації, яка була прихильною до України", – розповів політик.

Наливайченко зауважив, що польська сторона вже оприлюднила результати власного розслідування:

"Найголовніше на що варто звернути увагу у цьому підставному злочині, що стався на території РФ, яку реальну висоту надавали російські диспетчери польським льотчикам і якою насправді була висота при заході на посадку польського літака!", - наголосив він.

Нагадаємо, авіакатастрофа під Смоленськом сталася 10 квітня 2010 року. Літак розбився при заході на посадку в аеропорт. На його борту перебували 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною та майже уся польська еліта. Вони летіли на жалобні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі. Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який презентували 11 квітня в Польщі, літак із президентом Польщі Лехом Качинським на борту, що розбився в Росії у 2010 році, був знищений у результаті щонайменше двох вибухів.