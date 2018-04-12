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Українські школярі здобули золоту та срібну медалі на Міжнародній олімпіаді з екології

12 квітня, 2018 - 16:26
Фото mon.gov.ua

Українська команда здобула золоту та срібну медаль на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії. Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Команду України представляв Валентин Фречка, учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття, та Вячеслав Анцибор, учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ "КПІ" з Києва.

Фречка здобув "золото" за проект "Технологія виготовлення eco friendly паперу з опалого листя".

"Широке застосування проекту допоможе покращити целюлозно-паперову промисловість, а також дасть можливість утилізувати опале листя з найменшою шкодою для навколишнього середовища. Використовувати такий папір можна для еко-пакетів або для друку на принтері", - розповів Валентин Фречка.

Анцибор виборов срібну медаль за проект "Використання альтернативного джерела живлення та нової системи його охолодження для напівпричепів-рефрижераторів".

Нагадаємо, на чемпіонаті "Malmsten Swim Open Stockholm", який завершився в Швеції, українські спортсмени здобули дві медалі.

Джерело: День

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