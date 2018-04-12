В Арктиці вчені знайшли суперсолоні озера

На крайньому півночі Канади під шаром вічної мерзлоти вчені виявили два суперсолоні озера.

Про це передає Рубрика.

«Відкриття було зроблено Анею Рутішаузер, докторантом університету Альберти, яка вивчає радіольодовикознавство. Вона досліджувала стан дна під льодовиком Девона на півночі канадської провінції Нунавут», - йдеться у матеріалі.

За даними дослідниці, вода може перебувати на глибині 550-750 м під шаром льоду і мати солоність, що у кілька разів вища за океанську. Якщо ця інформація підтвердиться, то озера стануть єдиними у світі підльодовиковими солоними водоймами. Наразі вченим відомо про кілька сотень підльодовикових озер (більшість – в Антарктиді, але також у Гренландії), однак усі вони – прісноводні.

«Вивчення підльодовикових озер може привідкрити для вчених позаземне життя. Якщо у воді будуть знайдені мікроби, то вони могли розвинутися без жодного зв’язку із атмосферою», - пояснюється у статті.

Умови у таких водоймах також нагадують навколишнє середовище на деяких інших планетах. Наприклад, Європа – один із супутників Юпітера, має залізне ядро та глобальний океан, прихований під льодом. Гіперсолоні озера можуть теж бути присутніми на супутнику.

«Вивчення озер під льодовиком Девона може допомогти нам краще зрозуміти можливості та обмеження життя у таких екстремальних умовах, як на Землі, так і на інших планетарних тілах», - зауважила Рутішаузер.