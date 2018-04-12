В Україні з 1 липня запроваджують нове маркування тютюнових виробів

Кабінет Міністрів України затвердив запровадження з 1 липня 2018 року нових зразків акцизних марок для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром та без фільтра, цигарок). Згідно з постановою Кабміну від 4 квітня 2018 року, оприлюдненою на його сайті, Державній фіскальній службі (ДФС) доручено забезпечити виготовлення до 25 червня 2018 року марок акцизного податку нового зразка, а також їх продаж в установленому порядку, передає "Інтерфакс-Україна".

Постановою також вносяться деякі зміни до положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 27 грудня 2010 року.

Зокрема, зразки марок розробляються Мінфіном разом з ДФС, МЕРТ, СБУ, МВС, Мін’юстом та затверджуються Кабміном. Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва виготовляється в зеленій кольоровій гамі; алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва - червоній; напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва - фіолетовій; напоїв, які є виноробною продукцією, імпортного виробництва - помаранчевій.

Марка для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети) - зеленій, для інших тютюнових виробів вітчизняного виробництва - помаранчевій, для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети) - синій, для інших тютюнових виробів імпортного виробництва - бордовій кольоровій гамі.

Згідно з повідомленням, постанова набуває чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 2 і 3 пункту 1, пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набувають чинності з 1 липня 2018 року.