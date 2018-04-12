Євросоюз продовжив на рік санкції проти Ірану

Європейський Союз продовжив на подальшій рік санкції проти Ірану за порушення режимом у Тегерані прав людини. Відповідне рішення затвердила у четвер Рада ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Рада ЄС продовжила до 13 квітня 2019 року обмежувальні заходи у відповідь на серйозні порушення прав людини в Ірані", - заявили у керівній інституції.

Зокрема, санкції стосуються візових заборон та заморожування активів 82 осіб; заборону експорту обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій.