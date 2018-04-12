За день бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО

У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався.
Як повідомляє прес-центр АТО, станом на 18.00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів.
“Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав”, - зазначається в повідомленні.
Зокрема, на Луганському напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв наші укріплення поблизу Троїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував по захисниках Кримського, а в районі Луганського – стріляв з БМП. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки.
На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях в районі Шахти «Бутівка». З гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП та стрілецької зброї обстріляні оборонці Водяного. Також гранатомети, снайперську та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Авдіївки, озброєння БМП – в районі Талаківки, великокаліберні кулемети – поблизу Павлополя, Пісків та Опитного, а стрілецьку зброю – неподалік Мар’їнки та Лебединського.
На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях в районі Шахти «Бутівка». З гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП та стрілецької зброї обстріляні оборонці Водяного. Також гранатомети, снайперську та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Авдіївки, озброєння БМП – в районі Талаківки, великокаліберні кулемети – поблизу Павлополя, Пісків та Опитного, а стрілецьку зброю – неподалік Мар’їнки та Лебединського.