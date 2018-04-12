За день бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО

У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався.

Як повідомляє прес-центр АТО, станом на 18.00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів.

“Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав”, - зазначається в повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв наші укріплення поблизу Троїцького. Міномети калібру 82 мм ворог застосував по захисниках Кримського, а в районі Луганського – стріляв з БМП. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки.