5 імовірним учасникам заворушень у Дніпрі оголосили про підозру

Прокуратура повідомила п'ятьом особам про підозру у злочинах, скоєних під час проведення святкових заходів 9 травня, у Дніпрі.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"У рамках кримінального провадження, розпочатого щодо подій у Дніпрі під час проведення святкових заходів 9 травня 2017 року, правоохоронними органами було затримано сімох осіб, причетних до організації та вчинення масових заворушень. Наразі п’ятьом з них повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій, масових заворушень та спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 294, ст. 293 та ч. 2 ст. 350 КК України), також підготовлено повідомлення про підозру ще щодо трьох осіб", - йдеться у повідомленні.

Одному з підозрюваних вчора суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно інших затриманих питання щодо обрання запобіжного заходу суд вирішить сьогодні. Одна особа визнала себе винною та дала важливу інформацію, повідомляє прокуратура.

"У кримінальному провадженні визнано потерпілими 10 осіб, допитано велику кількість свідків, проведено близько 20 обшуків, 19 впізнань осіб, слідчим шляхом встановлюються джерела фінансування та організатори злочину", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення влади службовими особами Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час заходів 9 травня у Дніпрі.