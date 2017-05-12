Аеропорт "Київ" (Жуляни) закриють на 10 днів

З другої половини 14 травня і до вечора 24 травня аеропорт "Київ" (Жуляни) буде закрито у зв’язку з проведенням капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Для координації дій стосовно підготовки до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також виконання плану ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.

Також зазначається, що на час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися у ньому, перенесуть відправлення та прийом рейсів до "Борисполя".

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