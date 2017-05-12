Англійські лікарні зазнали масованих кібератак

Лікарні по всій Англії постраждали від великомасштабних кібератак, через що госпіталі не могли приймати пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги

Про це повідомляє The Guardian.

ІТ-системи госпіталів Англії були одночасно вражені, на комп’ютерах персоналу з’являлися повідомлення з вимогою сплатити викуп в обмін на доступ до ПК.

Від атак постраждали госпіталі в Лондоні, Блекберні, Ноттінгемі, Камбрії та и Хартфордширі.

Зазначають, що лікарні не могли приймати невідкладних пацієнтів та перенаправляли їх у інші медзаклади.

Національна служба охорони здоров'я Англії заявила, що знає про цю проблему і оприлюднить більш детальну інформацію найближчим часом. ІТ-фахівці працюють, щоб усунути проблему якомога швидше.