Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Мартиненку

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку у вигляді особистих порук народних депутатів та міністрів, передає УНН.

"Запобіжний захід підозрюваному Миколі Мартиненку у вигляді взяття на особисті поруки до 20 червня 2017 року залишити без змін", - зачитав рішення головуючий суддя.

Таким чином Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Рішення Апеляційного суду Києва є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. Прокурори вимагали арешту і застави у розмірі 300 млн грн.