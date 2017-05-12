Астронавти NASA здійснили 200-й вихід у відкритий космос

Астронавти NASA Пеггі Уїтсон і Джек Фішер вийшли у відкритий космос з Міжнародної космічної станції для проведення робіт на поверхні орбітального комплексу

Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті американського аерокосмічного агентства NASA.

Уїтсон і Фішеру під час робіт на зовнішній поверхні станції належить замінити бортове радіоелектронне обладнання.

Допомогу в підготовці до цієї операції їм надає ще один член екіпажу МКС - француз Тома Песке, представник Європейського космічного агентства.

Астронавти, зокрема, повинні замінити контейнер з апаратурою, що забезпечує електроживлення наукових приладів на поверхні станції, на новий модуль, доставлений вантажним кораблем Cygnus.

Крім того, вони прокладуть кабель для передачі інформації на магнітний альфа-спектрометр, оцінять можливості проведення регламентних робіт на науковій апаратурі на поверхні МКС і встановлять захисний екран на стикувальний вузол, переміщений з американського модуля Tranquility на модуль Harmony в березні нинішнього року.

Відзначається, що вказаний стикувальний вузол буде використаний для приймання комерційних пілотованих кораблів.

Це буде 200-й вихід у відкритий космос на станції монтажу та технічного обслуговування, дев'ятий вихід у відкритий космос для Пеггі Уїтсон і перший для Джека Фішера. Передбачається, що астронавти пробудуть у відкритому космосі близько 6,5 годин.