Австралія може збільшити військовий контингент в Афганістані

Уряд Австралії розглядає питання про збільшення чисельності військового контингенту в Афганістані.

Про це повідомив журналістам у Сіднеї прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл, повідомляє Укрінформ.

Він підтвердив, що Австралія отримала запит від НАТО про збільшення кількості військових в Афганістані.

"Зараз ми перебуваємо у процесі активного розгляду запиту з боку НАТО про виділення додаткових ресурсів для місії в Афганістані. Велика частина наших сил там спрямована на навчання та наставництво, тому ми, звичайно, відкриті для розширення нашої роботи у цій країні. Але ми, очевидно, повинні також брати до уваги зобов'язання Сил оборони Австралії в інших частинах регіону і навіть в інших частинах світу", - сказав прем'єр-міністр.

Наразі австралійський військовий контингент в Афганістані налічує близько 270 військовослужбовців. Австралійські військові зайняті підготовкою підрозділів місцевих регулярних збройних сил та поліції.

Раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО проводить оцінку запиту військового керівництва Альянсу щодо надсилання ще кількох тисяч військових до Афганістану.